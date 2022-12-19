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Сегодня, 17:10

Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух сравнил капитана Аргентины Лионеля Месси с олимпийским чемпионом в одиночном катании Алексеем Ягудиным.

В финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«С кем из фигуристов можно сравнить Месси? Я сегодня в порыве импровизации сравнил Месси с Алексеем Ягудиным. Они оба такие невысокие коренастые, мега-талантливые, каждый в своем. Люди, у которых есть гигантский резерв, которые могут включиться и прыгнуть через голову», — приводит слова Авербуха Sport24.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: Sport24
Лионель Месси
Фигурное катание
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Алексей Ягудин
Илья Авербух
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