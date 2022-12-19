Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:10

Федерация футбола Франции проведет переговоры с Дешамом на этой неделе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ свяжется с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом по поводу его будущего в ближайшие два дня, сообщает RMC Sport.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги Наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
1
Читайте также
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов
Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья?»
Семин — о финале ЧМ-2022: «Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»
Месси, Роналду и Мбаппе вошли в топ-3 обсуждаемых футболистов в «Одноклассниках»
Петржела: «Паредес успешно играл в «Зените» и вырос. То же самое касается и Ловрена»
Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Физически Месси уже начинает просаживаться»

Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости