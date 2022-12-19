Федерация футбола Франции проведет переговоры с Дешамом на этой неделе
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ свяжется с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом по поводу его будущего в ближайшие два дня, сообщает RMC Sport.
Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.
Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги Наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).
18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.
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