Петржела: «Паредес успешно играл в «Зените» и вырос. То же самое касается и Ловрена»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Месси великий футболист, самый великий! При этом я не могу сказать, что финальный матч стал легендарным, был просто красивый футбол, — цитирует Metaratings.ru Петржелу. — Жаль только, что Франция не играла весь матч так, как Аргентина, которая победила только потому, что была лучшей командой. Большую пользу команде принес Паредес. Отмечу, непосредственную и большую заслугу «Зенита» в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос. То же самое касается и Ловрена».

Леандро Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, а после перешел в «ПСЖ». На счету аргентинца 61 матч за российскую команду, 10 голов и 16 результативных передач.

Деян Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующее соглашение 33-летнего хорвата с питерским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. На его счету 63 матча, три гола и четыре результативные передачи за питерский клуб.