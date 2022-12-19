Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:27

Петржела: «Паредес успешно играл в «Зените» и вырос. То же самое касается и Ловрена»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Месси великий футболист, самый великий! При этом я не могу сказать, что финальный матч стал легендарным, был просто красивый футбол, — цитирует Metaratings.ru Петржелу. — Жаль только, что Франция не играла весь матч так, как Аргентина, которая победила только потому, что была лучшей командой. Большую пользу команде принес Паредес. Отмечу, непосредственную и большую заслугу «Зенита» в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос. То же самое касается и Ловрена».

Леандро Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, а после перешел в «ПСЖ». На счету аргентинца 61 матч за российскую команду, 10 голов и 16 результативных передач.

Деян Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующее соглашение 33-летнего хорвата с питерским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. На его счету 63 матча, три гола и четыре результативные передачи за питерский клуб.

Источник: Metaratings.ru
Властимил Петржела
Леандро Паредес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов
Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья?»
Семин — о финале ЧМ-2022: «Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»
Месси, Роналду и Мбаппе вошли в топ-3 обсуждаемых футболистов в «Одноклассниках»
Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным
Федерация футбола Франции проведет переговоры с Дешамом на этой неделе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным

Месси, Роналду и Мбаппе вошли в топ-3 обсуждаемых футболистов в «Одноклассниках»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости