Матч между сборными Хорватии и России в Сплите соберет аншлаг
Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Хорватии и России пройдет при полных трибунах, информирует ТАСС.
Матч между сборными России и Хорватии состоится на вмещающем 35 тысяч зрителей стадионе «Полюд». Игра пройдет 14 ноября. Начало встречи запланировано на 17.00 (мск).
Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).
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