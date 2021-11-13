Кто капитан сборной Хорватии по футболу?
Капитаном сборной Хорватии перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Россией является полузащитник Лука Модрич.
36-летний хавбек выступает за свою национальную команду с 2006 года. На его счету 145 матчей за сборную и 20 забитых мячей.
В текущем сезоне Модрич провел 11 матчей за «Реал» и сделал три результативные передачи.
Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17.00 мск.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.
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