Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии
Сборная России набрала 22 очка в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 14 ноября до игры с Хорватией. Матч с хорватами пройдет в воскресенье в Сплите, начало — в 17.00 по московскому времени.
Игра с Хорватией станет заключительной в отборе ЧМ-2022. В случае победы или ничьи команда Валерия Карпина напрямую выйдет в финальную стадию мирового первенства в Катаре. В случае поражения россияне сыграют в стыковых матчах весной.
Сборная России лидирует в группе H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
О
|
М
|
1. Россия
|
9
|
22
|
19 — 5
|
2. Хорватия
|
9
|
20
|
20 — 4
|
3. Словакия
|
9
|
11
|
11 — 10
|
4. Словения
|
9
|
11
|
11 — 11
|
5. Мальта
|
9
|
5
|
9 — 24
|
6. Кипр
|
9
|
5
|
3 — 19
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.
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