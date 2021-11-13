Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Хорватии

Сборная России набрала 22 очка в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 14 ноября до игры с Хорватией. Матч с хорватами пройдет в воскресенье в Сплите, начало — в 17.00 по московскому времени.

Игра с Хорватией станет заключительной в отборе ЧМ-2022. В случае победы или ничьи команда Валерия Карпина напрямую выйдет в финальную стадию мирового первенства в Катаре. В случае поражения россияне сыграют в стыковых матчах весной.

Сборная России лидирует в группе H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.

Турнирная таблица группы H

Группа H И О М 1. Россия 9 22 19 — 5 2. Хорватия 9 20 20 — 4 3. Словакия 9 11 11 — 10 4. Словения 9 11 11 — 11 5. Мальта 9 5 9 — 24 6. Кипр 9 5 3 — 19

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.