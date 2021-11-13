Турция разгромила Гибралтар и обошла Норвегию в борьбе за второе место
Сборная Турции победила команду Гибралтара (6:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Дубль в составе победителей сделал Халил Дервишоглу. Гости с 22-й минуты играли в меньшинстве.
Турция набрала 18 очков и вышла на второе место в группе G. Столько же у Новрегии, у которой третья позиция из-за худшей разности забитых и пропущенных мячей. Лидирует сборная Нидерландов — 19 очков и матч в запасе. У Латвии шесть очков и пятое место.
В последнем туре Турция в гостях сыграет с Черногорией, а Норвегия — с Нидерландами.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Европа
Группа G
Турция — Гибралтар — 6:0 (3:0)
Голы: Керем Актюркоглу, 11 (1:0). Халил Дервишоглу, 38 (2:0). Халил Дервишоглу, 41 (3:0). Мерих Демирал, 65 (4:0). Сердар Дурсун, 81 (5:0). Мерт Мюльдюр, 84 (6:0).
Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик (Мерт Мюльдюр, 47), Мерих Демирал, Джанер Эркин (Рыдван Йылмаз, 47), Хакан Чалханоглу (Беркан Кутлу, 82), Оркун Кекчю, Халил Дервишоглу (Кенан Караман, 69), Керем Актюркоглу, Бурак Йылмаз (Сердар Дурсун, 68), Барис Йылмаз.
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Р.Чиполина, Саджент (Барнетт, 82), Джолли (Дж.Чиполина, 46), Оливеро, Аннесли, Муэли, Уокер (Бадр, 59), Валарино (Кашаро, 47), Де Барр (Стич, 59).
Предупреждения: Джолли, 26. Дж.Чиполина, 66. Мерт Мюльдюр, 85.
Удаление: Оливеро, 22.
Судья: Бойко (Украина).
13 ноября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».
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