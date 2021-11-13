14 ноября в Сплите сборная России сыграет на выезде с Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет на стадионе «Полюд» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Хорватия — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире Первый канал (начало в 16.50).

Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорваты с 20 баллами располагаются на второй строчке.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.