Хорватия — Россия: во сколько начало и когда смотреть прямую трансляцию матча
14 ноября в Сплите сборная России сыграет на выезде с Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет на стадионе «Полюд» и начнется в 17.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча Хорватия — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире Первый канал (начало в 16.50).
Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорваты с 20 баллами располагаются на второй строчке.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.
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