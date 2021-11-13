Состав сборной Хорватии на матч отбора ЧМ-2022 против России
Сборная Хорватии готовится в составе из 25 футболистов к домашнему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России. Встреча пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 17.00 по московскому времени.
Состав сборной Хорватии на матч с Россией выглядит следующим образом:
Вратари
· Доминик Ливакович («Динамо» Загреб)
· Симон Слуга («Лутон Таун»)
· Иво Грбич («Лилль»)
Защитники
· Домагой Вида («Бешикташ»)
· Деян Ловрен («Зенит»)
· Борна Баришич («Рейнджерс»)
· Дуе Чалета-Цар («Марсель»)
· Йосип Юранович («Селтик»)
· Йошко Гвардиол («Лейпциг»)
· Борна Соса («Штутгарт»)
· Марин Понграчич («Боруссия» Дортмунд)
· Йосип Станишич («Бавария»)
Полузащитники
· Лука Модрич («Реал»)
· Марсело Брозович («Интер»)
· Марио Пашалич («Аталанта»)
· Никола Влашич («Вест Хэм»)
· Лука Иванушец («Динамо» Загреб)
· Кристиан Якич («Айнтрахт»)
· Ловро Майер («Ренн»)
Нападающие
· Иван Перишич («Интер»)
· Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)
· Мислав Оршич («Динамо» Загреб)
· Бруно Петкович («Динамо» Загреб)
· Антонио Чолак («Мальме»)
· Марко Ливая («Хайдук»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Хорватии в 312,20 миллиона евро.
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия читайте здесь.
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