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Сегодня, 18:25

Хорватия — Бельгия: судья отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный судья матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бельгии Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР.

На 15-й минуте 11-метровый удар судья назначил после фола игрока сборной Бельгии Янника Феррейра-Карраско в штрафной, который грубо сыграл против Андрея Крамарича.

Однако Тэйлора позвали к монитору и после просмотра ВАР пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у хорватов. В положении вне игры оказался защитник Деян Ловрен.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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