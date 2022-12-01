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Бывшая мисс Хорватия в третий раз пришла на матч ЧМ-2022 в откровенном наряде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
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Бывшая мисс Хорватия, модель Ивана Кнолль в третий раз пришла на матч ЧМ-2022 в откровенном наряде.

Девушка посетила матч 3-го тура групповой стадии турнира Хорватия — Бельгия. Она выложила у себя в соцсетях фотографию с трибуны в откровенной одежде в цветах хорватской формы.

Ивана Кнолль. Фото Соцсети
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Кнолль приходила в откровенных нарядах на два предыдущих матча хорватской сборной на ЧМ-2022. Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

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