Бывшая мисс Хорватия в третий раз пришла на матч ЧМ-2022 в откровенном наряде
Бывшая мисс Хорватия, модель Ивана Кнолль в третий раз пришла на матч ЧМ-2022 в откровенном наряде.
Девушка посетила матч 3-го тура групповой стадии турнира Хорватия — Бельгия. Она выложила у себя в соцсетях фотографию с трибуны в откровенной одежде в цветах хорватской формы.
Ивана Кнолль.
Фото Соцсети
Кнолль приходила в откровенных нарядах на два предыдущих матча хорватской сборной на ЧМ-2022. Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».
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