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Оздоев не считает Словакию очень сильной командой

01:27
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев подвел итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словакии (1:2).

— Что можешь сказать о Словакии как о команде?

— Как команда не сказал бы, что очень сильная. Команда играет, футболисты неплохие, но мы должны были выигрывать этот матч.

— После того, как отыгрались, показалось, что можем дожать.

— Это тот момент — когда забиваешь, сразу прилив сил, думаешь, что еще забьешь. Получилось, что пропустили, потом имели моменты, но не смогли отыграться.

— Шесть очков в трех матчах, как оценишь результат?

— Хотелось бы больше, но что поделаешь. Надо смотреть на реальность — мы никак не сможем прибавить на данном этапе. Надо набирать очки в следующих матчах, забрать свои очки и больше не терять.

(Константин Колмаков)

Словакия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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