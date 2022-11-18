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Сегодня, 08:29

Хави считает, что Катар может всех удивить на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес думает, что сборная Катара может всех удивить на ЧМ-2022. Он признался, что горд тем, что работал в этой стране.

«Катар — не просто хозяин чемпионата мира, но также сборная, которая может произвести сенсацию. Горд тем, что работал в этой стране. Футбол очень вырос в Катаре, в том числе и благодаря чемпионату мира. У Катара на данный момент есть хорошая команда, достойная выступления в чемпионате мира, команда, которая может сказать веское слово», — цитирует слова Хави TWM.

ЧМ в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Хави Эрнандес (Хави)
Сборная Катара по футболу
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