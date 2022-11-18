Брайан Рой назвал сильные стороны сборной Нидерландов перед ЧМ-2022

Экс-игрок «Аякса» Брайан Рой поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре. По его мнению, нидерландская сборная обладает хорошей обороной.

«Думаю, у них лучшая защита в мире. Все играют в больших командах, все отлично делают это. У них качественная оборона, это самая сильная сторона команды. В полузащите есть Френки де Йонг, но ему нужен помощник, а я его не вижу», — цитирует слова Роя fcinter1908.it.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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