ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:16

Брайан Рой назвал сильные стороны сборной Нидерландов перед ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Аякса» Брайан Рой поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре. По его мнению, нидерландская сборная обладает хорошей обороной.

«Думаю, у них лучшая защита в мире. Все играют в больших командах, все отлично делают это. У них качественная оборона, это самая сильная сторона команды. В полузащите есть Френки де Йонг, но ему нужен помощник, а я его не вижу», — цитирует слова Роя fcinter1908.it.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Сенатор Пушков назвал виновных в наглости Зеленского
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франческо Тотти: «Чемпионат мира без Италии, как Рим без Колизея»

Хави считает, что Катар может всех удивить на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости