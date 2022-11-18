Игрок сборной Ирана обвинил британских журналистов в попытке сорвать подготовку к матчу с Англией

Нападающий сборной Ирана Алиреза Джаханбахш предположил, что английские журналисты пытаются сорвать подготовку его команды к матчу чемпионата мира с Англией.

В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Джаханбахш резко ответил на вопрос о том, как политическая обстановка в его стране повлияла на команду.

«Если честно, я не удивлен, что вы задаете мне этот вопрос. Я предполагаю, что вы, вероятно, из английских СМИ. Как вы все знаете, мы здесь для выполнения своего долга, а наш долг — играть в футбол. Честно говоря, я не уверен, что если бы Англия не была в нашей группе, вы бы обратились с этим вопросом ко мне. Во-вторых, мы уже вторую неделю сталкиваемся с этим — в английской прессе с приближением чемпионата мира все заголовки лишь об этом», — приводит слова Джаханбахша The Sun.

Он также заявил, что он с детства мечтал выступать за национальную команду. По его словам, они прошли через множество трудностей, но футбол объединяет людей, и он считает, что они смогут принести людям радость и счастье.

«Это все, что я хочу сказать, а вы, ладно, играйте в свои в ментальные игры, задайте вопрос о том, что происходит здесь или там, или делайте что-то еще. У нас есть всего четыре дня, чтобы сыграть в одном из самых больших матчей в нашей жизни, и все игроки в сборной Ирана сосредоточены на этой игре», — добавил Джаханбахш.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16.00 мск).