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Сегодня, 02:43

Гризманн рассказал, что чувствует после второго подряд выхода в финал ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 признался, что сейчас более сосредоточен, чем после выхода в финал мирового первенства 4 года назад.

«После матча с Бельгией (в 2018 году) я плакал... Сейчас я более сосредоточен, уже думаю о воскресенье, не витаю в облаках. Нам нужно собраться, хорошо восстановиться и подготовиться к следующему матчу в воскресенье», — цитирует L'Equipe Гризманна.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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Антуан Гризманн
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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