Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:56

Мбаппе поддержал Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кильян Мбаппе и Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе обменялся футболками с защитником марокканцев Ашрафом Хакими после матча 1/2 финала чемпионата мира-2022. Оба они являются игроками «ПСЖ».

«Не грусти, братан, все гордятся тем, что ты сделал, ты вошел в историю», — написал Мбаппе в Twitter, поддержав одноклубника.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы в матче за 3-е место встретятся с хорватами.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Посол РФ в Сербии рассказал «Известиям» о неизменности позиции РФ по ситуации в Косово
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Гризманн поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины
Гризманн рассказал, за счет чего Франция обыграла Марокко на ЧМ-2022
Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко
Гризманн рассказал, что чувствует после второго подряд выхода в финал ЧМ
Дешам заявил, что Рабьо и Упамекано смогут сыграть в финале ЧМ-2022
Кунде считает, что сборной Франции немного повезло в полуфинале ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гризманн рассказал, что чувствует после второго подряд выхода в финал ЧМ

Гризманн признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Франция — Марокко
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости