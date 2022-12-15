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Яссин Буну: «Сборная Марокко мечтала выйти в финал и была уверена в победе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Марокко Яссин Буну после поражения от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2022 признался, что марокканцы мечтали выйти в финал.

«Матч был непростым. Мы мечтали выйти в финал и были уверены в победе, но не получилось. Парни показали отличную игру, приложили огромные усилия. У нас остался еще один матч, к которому мы должны подойти с той же серьезностью, что и в предыдущих встречах. Команда действительно показала, что способна конкурировать с большими сборными. Первый гол усложнил нам матч, но мы показали, что имеем характер, и после пропущенного гола у нас появились моменты. Потом случился второй гол, не без доли везения... В любом случае, мы провели отличную игру», — цитирует L'Equipe Буну.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
Яссин Буну
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