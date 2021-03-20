Манчини вызвал 38 футболистов в сборную Италии. В их числе — 30-летний бразилец Толой
Сборная Италии объявила состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Главный тренер Роберто Манчини вызвал в сборную 38 футболистов. В их число вошел 30-летний защитник «Аталанты» Рафаэл Толой, бразилец по национальности.
Толой играет в Италии с января 2014 года. После полугода в «Роме» он перешел в «Аталанту».
Полностью состав Италии выглядит следующим образом:
Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари (оба — «Лацио»), Алессандр Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Джан Марко Феррари («Сассуоло»), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Роландо Мандрагора («Торино»), Маттео Пессина («Аталанта»), Маттео Риччи («Специя»), Роберто Сориано («Болонья»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди, Франческо Капуто (оба — «Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Винченцо Грифо («Фрайбург», Германия), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кин («ПСЖ», Франция).
Италия в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 сыграет с Северной Ирландией (25 марта, дома), Болгарией (28 марта, в гостях) и Литвой (31 марта, в гостях).
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