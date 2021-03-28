Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сергей Иванов обслужит матч отбора ЧМ-2022 Люксембург — Португалия

14:07
Теги:

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Люксембург — Португалия, информирует сайт УЕФА.

Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери — Виталий Мешков.

Матч Люксембург — Португалия пройдет 30 марта в Люксембурге (начало — в 21.45 по московскому времени).

Напомним, что вчерашний матч сборной Португалии и Сербии (2:2) закончился скандалом. После удара Криштиану Роналду в компенсированное время защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. На повторе видно, что мяч успел пересечь линию ворот, однако арбитр гол не засчитал.

Криштиану Роналду за свое негодование этим решением получил желтую карточку. В ответ португалец, разозлившись, бросил капитанскую повязку на поле.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...