Сергей Иванов обслужит матч отбора ЧМ-2022 Люксембург — Португалия
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Люксембург — Португалия, информирует сайт УЕФА.
Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери — Виталий Мешков.
Матч Люксембург — Португалия пройдет 30 марта в Люксембурге (начало — в 21.45 по московскому времени).
Напомним, что вчерашний матч сборной Португалии и Сербии (2:2) закончился скандалом. После удара Криштиану Роналду в компенсированное время защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. На повторе видно, что мяч успел пересечь линию ворот, однако арбитр гол не засчитал.
Криштиану Роналду за свое негодование этим решением получил желтую карточку. В ответ португалец, разозлившись, бросил капитанскую повязку на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю