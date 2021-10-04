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Сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022

15:58
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Сборная России начала подготовку к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

«Наши парни хоть и не в полном составе, но уже начали работу в Новогорске!» — сообщает пресс-служба сборной в Twitter.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, Казань) и против Словении (11 октября, Марибор).

Национальная команда занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры