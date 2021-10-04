Сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022

Сборная России начала подготовку к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

«Наши парни хоть и не в полном составе, но уже начали работу в Новогорске!» — сообщает пресс-служба сборной в Twitter.

#НашиПарни хоть и не в полном составе, но уже начали работу в Новогорске!



Приезд футболистов, квизы, карточки FIFA 22 и первая тренировка в тренажером зале — смотрите в новом видео! — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, Казань) и против Словении (11 октября, Марибор).

Национальная команда занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.