Джо Аллен пропустит первый матч Уэльса на ЧМ-2022 против США

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пэйдж сообщил, что полузащитник Джо Аллен пропустит первый матч команды на ЧМ-2022 против США.

«Мы с самого начала говорили, что попытаемся сделать все, чтобы подготовить Джо к первой игре, но он не сможет выйти на поле. Мы могли бы форсировать восстановление Аллена, но в таком случае он мог бы усугубить повреждение и вылететь до конца чемпионата. Мы бы хотели, чтобы Джо сыграл, но мы не собираемся давить на него, чтобы повышать риски», — приводит Sky Sports слова Пэйджа.

Аллен восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, из-за которой не играл с сентября.

Матч США — Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.