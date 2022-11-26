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Флик: «Германия в матче с Испанией сделает все, чтобы дверь в 1/8 ЧМ-2022 осталась открытой»

Флик поделился ожиданиями от матча Германии с Испанией на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с Испанией во втором туре группового турнира ЧМ-2022.

«Последние два турнира были не очень хорошими. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось. Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное.

Конечно, я доволен командой, которую мне доверили. Завтра мы увидим команду, которая знает, что поставлено на кон. Мы сделаем все, чтобы гарантировать, что дверь в 1/8 финала останется для нас открытой перед последним туром», — приводит слова Флика Sport1.

Игра Испания — Германия состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Немцы занимают третье место в группе Е (0 очков), Испания — первая (3 очка).

 
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Источник: Sport1

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