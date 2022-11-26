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Спиридонов — о победе Польши: «Всей душой болел за Саудовскую Аравию»

Спиридонов отреагировал на победу сборной Польши над Саудовской Аравией в матче ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Польши над Саудовской Аравией в матче второго тура группы С чемпионата мира в Катаре (2:0).

«Саудовская Аравия пенальти не забила и два момента потом не реализовала! Конечно, игра была интересной, всей душой болел за саудовцев, но как есть, так есть. Но они хорошо играют, весело, задорно. Молодцы! Посмотрим, что сегодня покажет Аргентина. Может, вообще Мексика выиграет, а они домой поедут», — сказал Спиридонов «СЭ».

В последнем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграет 30 ноября против Аргентины, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Мексикой. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
Спартак

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28%

1.58

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27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

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П2

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3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Польши по футболу
Алексей Спиридонов
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