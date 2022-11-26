Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Польши над Саудовской Аравией в матче второго тура группы С чемпионата мира в Катаре (2:0).

«Саудовская Аравия пенальти не забила и два момента потом не реализовала! Конечно, игра была интересной, всей душой болел за саудовцев, но как есть, так есть. Но они хорошо играют, весело, задорно. Молодцы! Посмотрим, что сегодня покажет Аргентина. Может, вообще Мексика выиграет, а они домой поедут», — сказал Спиридонов «СЭ».

В последнем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграет 30 ноября против Аргентины, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Мексикой. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.