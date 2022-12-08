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Сегодня, 17:04

Анчелотти — об Испании на ЧМ-2022: «Огромное разочарование, от них ждали большего»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре.

«Это огромное разочарование. От них ожидали других результатов, несмотря на то что команда молодая. Не самый лучший момент для Луиса Энрике — его уже критиковали перед последним матчем. Представьте, что творится сейчас», — приводит слова Анчелотти As.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост после вылета команды в 1/8 финала ЧМ-2022. Испанцы проиграли Марокко в серии пенальти (0:0, 0:3).

Затем Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на должность наставника национальной команды. Ранее 61-летний испанец возглавлял молодежную сборную страны.

Источник: As
Карло Анчелотти
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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