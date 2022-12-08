Руслан Нигматуллин: «У Канады неровный состав, а у США неплохая команда»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, проживающий в Майами, оценил игру команд США и Канады на чемпионате мира.

«Команды США и Канады отобрались на ЧМ и показали в Катаре неплохой футбол, особенно американцы, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Канада в каждом из матчей выглядела неплохо на поле, но у них состав достаточно неровный — игроки мирового уровня вперемешку с гораздо менее мастеровитыми футболистами, например, их вратарь провалил этот чемпионат. Что касается США, то у них неплохая команда, но вот к матчу с Нидерландами подошли не в лучшем состоянии и отдали им этот матч, хотя по ходу турнира мне нравилось, как они выступают».

Сборная Канады не смогла выйти из группы на ЧМ-2022, США в 1/8 финала уступили Нидерландам (1:3). Отметим, что следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в трех странах: США, Канаде и Мексике.