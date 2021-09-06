Главный тренер Мальты: «Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России»
17:38
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа сравнил свою команду со сборной России.
«Я хочу сказать, что мы со сборной Мальты запустили новый проект. Мы перестраиваем нашу команду, мы в самом начале пути и преобразований. Для нас главное — привить игрокам новый подход к игре. У нас есть свое представление о футболе, которому мы стараемся следовать. Понятно, что завтра будет матч против очень серьезного соперника. Наш стиль — это попытка играть в умный футбол. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России», — заявил тренер.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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