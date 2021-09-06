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Главный тренер Мальты: «Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России»

17:38
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Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа сравнил свою команду со сборной России.

«Я хочу сказать, что мы со сборной Мальты запустили новый проект. Мы перестраиваем нашу команду, мы в самом начале пути и преобразований. Для нас главное — привить игрокам новый подход к игре. У нас есть свое представление о футболе, которому мы стараемся следовать. Понятно, что завтра будет матч против очень серьезного соперника. Наш стиль — это попытка играть в умный футбол. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России», — заявил тренер.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры