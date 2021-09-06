Главный тренер Мальты: «Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России»

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа сравнил свою команду со сборной России.

«Я хочу сказать, что мы со сборной Мальты запустили новый проект. Мы перестраиваем нашу команду, мы в самом начале пути и преобразований. Для нас главное — привить игрокам новый подход к игре. У нас есть свое представление о футболе, которому мы стараемся следовать. Понятно, что завтра будет матч против очень серьезного соперника. Наш стиль — это попытка играть в умный футбол. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России», — заявил тренер.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.