Главный тренер Мальты: «У нового тренера сборной России другой стиль футбола»

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа оценил готовность команды к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

«Я знаю, что игра будет непростой, но бы будем играть в свой футбол. Это будет другая сборная России. Не та, которая была в марте. Мы будем играть в свой футбол.

Это моя работа — смотреть игры других сборных. У нового тренера сборной России другой стиль футбола. Я заметил, что Россия теперь играет по-другому», — отметил Манджа.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.