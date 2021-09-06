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Главный тренер Мальты: «У нового тренера сборной России другой стиль футбола»

17:25
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Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа оценил готовность команды к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

«Я знаю, что игра будет непростой, но бы будем играть в свой футбол. Это будет другая сборная России. Не та, которая была в марте. Мы будем играть в свой футбол.

Это моя работа — смотреть игры других сборных. У нового тренера сборной России другой стиль футбола. Я заметил, что Россия теперь играет по-другому», — отметил Манджа.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры