Главный тренер сборной Мальты порадовался, что Головин пропустит матч
17:45
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа прокомментировал новость о том, что полузащитник сборной России Александр Головин пропустит встречу между командами.
«Не мне рассуждать о физической форме сборной России. Это было бы некорректно с моей стороны, к тому же у меня не так много информации. Я могу рассуждать только о том, что я видел. Мне показалось, что в матче против сборной Кипра Россия выглядела очень достойно.
Головина не будет в матче? Хорошая новость! Головин — это очень хороший игрок, нам может помочь его отсутствие», — заявил тренер.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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