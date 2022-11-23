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Сегодня, 17:45

Германия — Япония: Асано вывел японцев вперед за 7 минут до конца основного времени

Иван Торопцев
Корреспондент
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Такума Асано.
Фото AFP

Нападающий сборной Японии Такума Асано вывел свою команду вперед в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Германии — 2:1.

На 83-й минуте футболист вошел в штрафную немцев с правого фланга и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

Сборная Японии может впервые в истории обыграть Германию. Команды провели два матча за всю историю: в одном немцы одержали победу, а во втором была зафиксирована ничья.

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Германия
1:2
Япония

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Япония 2
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