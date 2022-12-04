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Сегодня, 19:57

Франция обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Франция — Польша — 3:0.
Фото Reuters

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44-й минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).

На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что защитник сборной Франции Жюль Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение.

Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Он стал первым игрок в истории, забившим восемь голов на чемпионате мира до достижения 24-летия.

На 90+9-й минуте сборная Польши получила возможность забить в матче. Главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Дайо Упамекано. Вначале голкипер французов Уго Льорис отбил удар Роберта Левандовски, но вратарь рано сошел с линии, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил и установил итоговый счет в игре.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
3:1
Польша

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
1
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