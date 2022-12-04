Франция обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44-й минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).

На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что защитник сборной Франции Жюль Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение.

Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Он стал первым игрок в истории, забившим восемь голов на чемпионате мира до достижения 24-летия.

На 90+9-й минуте сборная Польши получила возможность забить в матче. Главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Дайо Упамекано. Вначале голкипер французов Уго Льорис отбил удар Роберта Левандовски, но вратарь рано сошел с линии, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил и установил итоговый счет в игре.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.