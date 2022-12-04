Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим девять мячей на ЧМ до 24-летнего возраста

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

23-летний нападающий забил на 74-й и 90+1-й минутах. Теперь на его счету девять забитых мячей на чемпионатах мира. Мбаппе стал первым футболистам, которому удалось добиться такого достижения до 24-летнего возраста.

Мбаппе дебютировал за сборную Франции в 2017 году в игре с Люксембургом.

На данный момент счет в матче Франция — Польша 3:0.