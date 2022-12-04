Франция — Польша: поляки со второго раза забили пенальти в концовке матча

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски на 90+9-й минуте реализовал пенальти в ворота Франции в 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:3.

Главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла назначил 11-метровый удар после того, как мяч попал в руку Дайо Упамекано.

Пенальти отправился реализовывать Роберт Левандовски и голкипер Уго Льорис отбил удар. Однако вратарь сошел с линии еще до удар, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил.