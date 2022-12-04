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Жиру побил рекорд сборной Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022, Льорис — повторил

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Оливье Жиру.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 забил 52-й гол в составе сборной Франции и вышел на первое место в историческом списке бомбардиров.

Форвард «Милана», выступающий за команду с 2011 года, обогнал Тьерри Анри, который провел за команду на шесть встреч больше. Автор дубля в ворота Войчеха Щенсны Кильян Мбаппе поднялся в рейтинге на седьмое место, обогнав Зинедина Зидана.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Оливье Жиру

2011-н.в.

117

52

Тьерри Анри

1997-2010

123

51

Антуан Гризманн

2014-н.в.

114

42

Мишель Платини

1976-1987

72

41

Карим Бензема

2007-н.в.

97

37

Давид Трезеге

1998-2008

71

34

Кильян Мбаппе

2017-н.в.

63

33

Зинедин Зидан

1994-2006

108

31

Жюст Фонтэн

1953-1960

21

30

Жан-Пьер Папен

1986-1995

54

30

Заодно Жиру вышел на чистое четвертое место по числу матчей за сборную, оставив позади ключевого защитника конца 1990-х-начала 2000-х Марселя Дезайи. Выше Оливье располагаются только Анри и дуэт лидеров, в который входят Лилиан Тюрам и капитан команды на ЧМ-2022 Уго Льорис. Четвертьфинальная встреча станет для голкипера «Тоттенхэма» рекордной — 143-й — в трехцветной форме.

Лидеры по матчам за сборную Франции

Игрок

Амплуа

Годы в сборной

Матчи

Лилиан Тюрам

Защитник

1994-2008

142

Уго Льорис

Вратарь

2008-н.в.

142

Тьерри Анри

Нападающий

1997-2010

123

Оливье Жиру

Нападающий

2011-н.в.

117

Марсель Дезайи

Защитник

1993-2004

116

Антуан Гризманн

Нападающий

2014-н.в.

114

Зинедин Зидан

Полузащитник

1994-2006

108

Патрик Виейра

Полузащитник

1997-2009

107

Дидье Дешам

Полузащитник

1989-2000

103

Главный тренер французов Дидье Дешам одержал 12-ю победу на чемпионатах мира, догнав по этому показателю обладателя титула восьмилетней давности Йоахима Лева. Чаще побеждали только бразильцы Марио Загалло и Луиз Фелипе Сколари, а также немец Хельмут Шен, повторить рекорд которого у француза получится только на следующем чемпионате.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров

Тренер

Страна

Команды

Матчи

Победы

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

25

16

Луиз Фелипе Сколари

Бразилия

Бразилия, Португалия

21

14

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

20

13

Дидье Дешам

Франция

Франция

16

12

Йоахим Лев

Германия

Германия

17

12

Оскар Табарес

Уругвай

Уругвай

20

10

Карлос Алберто Парейра

Бразилия

Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия

20

10
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Оливье Жиру
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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