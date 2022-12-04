Жиру побил рекорд сборной Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022, Льорис — повторил
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 забил 52-й гол в составе сборной Франции и вышел на первое место в историческом списке бомбардиров.
Форвард «Милана», выступающий за команду с 2011 года, обогнал Тьерри Анри, который провел за команду на шесть встреч больше. Автор дубля в ворота Войчеха Щенсны Кильян Мбаппе поднялся в рейтинге на седьмое место, обогнав Зинедина Зидана.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Оливье Жиру
|
2011-н.в.
|
117
|
52
|
Тьерри Анри
|
1997-2010
|
123
|
51
|
Антуан Гризманн
|
2014-н.в.
|
114
|
42
|
Мишель Платини
|
1976-1987
|
72
|
41
|
Карим Бензема
|
2007-н.в.
|
97
|
37
|
Давид Трезеге
|
1998-2008
|
71
|
34
|
Кильян Мбаппе
|
2017-н.в.
|
63
|
33
|
Зинедин Зидан
|
1994-2006
|
108
|
31
|
Жюст Фонтэн
|
1953-1960
|
21
|
30
|
Жан-Пьер Папен
|
1986-1995
|
54
|
30
Заодно Жиру вышел на чистое четвертое место по числу матчей за сборную, оставив позади ключевого защитника конца 1990-х-начала 2000-х Марселя Дезайи. Выше Оливье располагаются только Анри и дуэт лидеров, в который входят Лилиан Тюрам и капитан команды на ЧМ-2022 Уго Льорис. Четвертьфинальная встреча станет для голкипера «Тоттенхэма» рекордной — 143-й — в трехцветной форме.
Лидеры по матчам за сборную Франции
|
Игрок
|
Амплуа
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Лилиан Тюрам
|
Защитник
|
1994-2008
|
142
|
Уго Льорис
|
Вратарь
|
2008-н.в.
|
142
|
Тьерри Анри
|
Нападающий
|
1997-2010
|
123
|
Оливье Жиру
|
Нападающий
|
2011-н.в.
|
117
|
Марсель Дезайи
|
Защитник
|
1993-2004
|
116
|
Антуан Гризманн
|
Нападающий
|
2014-н.в.
|
114
|
Зинедин Зидан
|
Полузащитник
|
1994-2006
|
108
|
Патрик Виейра
|
Полузащитник
|
1997-2009
|
107
|
Дидье Дешам
|
Полузащитник
|
1989-2000
|
103
Главный тренер французов Дидье Дешам одержал 12-ю победу на чемпионатах мира, догнав по этому показателю обладателя титула восьмилетней давности Йоахима Лева. Чаще побеждали только бразильцы Марио Загалло и Луиз Фелипе Сколари, а также немец Хельмут Шен, повторить рекорд которого у француза получится только на следующем чемпионате.
Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров
|
Тренер
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Хельмут Шен
|
ФРГ
|
ФРГ
|
25
|
16
|
Луиз Фелипе Сколари
|
Бразилия
|
Бразилия, Португалия
|
21
|
14
|
Марио Загалло
|
Бразилия
|
Бразилия
|
20
|
13
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Франция
|
16
|
12
|
Йоахим Лев
|
Германия
|
Германия
|
17
|
12
|
Оскар Табарес
|
Уругвай
|
Уругвай
|
20
|
10
|
Карлос Алберто Парейра
|
Бразилия
|
Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия
|
20
|
10