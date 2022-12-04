Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру открыл счет в матче с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Забитый 44-й минуте мяч стал для 36-летнего француза 52-м в составе национальной команде. По этому показателю он обогнал Тьерри Анри (51 мяч) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Жиру дебютировал за сборную Франции в 2011 году в матче с США.

Анри дебютировал за национальную команду Франции в 1997 году в матче с ЮАР и провел за сборную 123 матча, забил 51 сяч и отдал 30 результативных передач.

После первого тайма счет в матче Франция — Польша 1:0.