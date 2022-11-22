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Сегодня, 20:58

Модрич не исключил, что может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что думает о своем будущем.

«Я все еще чувствую себя хорошо, когда играю в футбол. Я здесь, на чемпионате мира, чтобы продолжать играть, продолжать наслаждаться футболом. Я не думаю о том, что произойдет позже. Я еще не принял решения по этому поводу, я здесь для того, чтобы провести хороший турнир. Посмотрим, что будет дальше», — приводит Real Madrid News слова Модрича

Также он ответил на вопрос, завершит ли карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022.

«Если мы выиграем, тогда, возможно, я попрощаюсь. Мы всегда выкладываемся по полной, когда носим эту майку, и я надеюсь, что болельщики довольны нами. Мы сделаем все, что в наших силах», — добавил он.

В рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватия сыграет с командами Бельгии, Канады и Марокко. 23 ноября хорваты встретятся с Марокко. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://madriduniversal.com/real-madrid-veteran-does-not-rule-out-retirement-if-he-wins-the-world-cup/?amp=1
Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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