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Форвард Хорватии Ливая — о ничьей в матче с Марокко: «Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Форвард сборной Хорватии Марко Ливая поделился эмоциями от игры с Марокко в групповом турнире чемпионата мира-2022 года в Катаре (0:0).

— Это была сложная игра. Каковы ваши эмоции?

— Я немного расстроен, потому что мы не заработали три очка в первой игре. Первая игра на ЧМ сложная. Против соперника, который хорош. Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка.

— Ваш прошлый клуб «Рубин» вылетел в ФНЛ.

— Да, знаю, что случилось. Немного шокирован. Не знаю, что случилось. У меня не так много времени, чтобы смотреть российский чемпионат, так как играл в Греции, в Хорватии. У меня семья, мало времени, чтобы смотреть.

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией в этот же день.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Марко Ливая
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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