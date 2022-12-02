Флик назвал выдающимся полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалу

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру полузащитника команды Джамала Мусиалы на чемпионате мира-2022.

«Очень сложно выделить одного игрока, но то, что Джамал показал в матче с Коста-Рикой, была замечательно. Очень жаль, что такой игрок не может продолжать играть в турнире. Он просто фантастический. Его мастерство в подкатах, выход один на один — он выдающийся. У нас в команде действительно есть таланты, мы движемся в правильном направлении. Но мы должны сосредоточиться на тренировках. Джамал прошел обучение в Англии, а не в Германии. У нас есть игроки в топ-клубах, например, Кай Хаверц. Но для будущего немецкого футбола нам нужно по-другому подходить к тренировкам», — приводит ESPN слова Флика.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.