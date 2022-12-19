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Сегодня, 17:06

Масалитин: «Физически Месси уже начинает просаживаться»

Мария Гусева
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси выступить на чемпионате мира-2026.

«Все будет зависеть от его здоровья. Если он поедет туда помогать сборной, то ему будет тяжело, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Даже на этом чемпионате мира были игры, в которых он выключался, когда против него хорошо играли. Были матчи, когда в конце игры его уже не было видно. Физически он уже начинает просаживаться».

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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