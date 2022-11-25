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Сегодня, 00:45

Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал победу Бразилии над Сербией (2:0) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022. Также он рассчитывает, что бразильцы сыграют в финале.

«Ришарлисон сделал то, что от него ожидали. Два гола в дебютном матче — это очень хороший старт!

Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции», — приводит Metaratings.ru слова Вагнера Лав.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-napadayushchiy-tsska-vagner-lav-schitaet-chto-braziliya-pobedit-frantsiyu-v-finale-chm-2022-1422433/
Вагнер Лав
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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