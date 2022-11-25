Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал победу Бразилии над Сербией (2:0) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022. Также он рассчитывает, что бразильцы сыграют в финале.

«Ришарлисон сделал то, что от него ожидали. Два гола в дебютном матче — это очень хороший старт!

Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции», — приводит Metaratings.ru слова Вагнера Лав.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.