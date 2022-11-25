Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил о характере травмы нападающего национальной команды Неймара.

30-летнего бразильца заменили на 68-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

«Он вывихнул правую лодыжку. У нас еще не было времени провести полное обследование, но лодыжка уже немного опухла. Важно подождать первые 24 часа. Теперь это просто вопрос покоя и терпения», — приводит слова Ласмара RMC Sport.

Неймар во время матча столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. Его заменили на Антони из-за проблем с правой лодыжкой. На бровке игрок «ПСЖ» не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу.