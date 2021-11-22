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Колосков считает предсказуемым решение Карпина продолжить работу в сборной России

Колосков: «Карпин получил бесценный опыт, который ему пригодится»
09:20
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении Валерия Карпина продолжать готовить сборную России к ЧМ-2022.

«Чтобы всем было понятно: не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина, потому что он подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца стыковых матчей. Поэтому о каких-то тренерах рассуждать бессмысленно. Кто не был в таком состоянии, в каком был Карпин, никогда в жизни не поймет, почему он сделал такое заявление. Ведь после такого поражения человек находится в состоянии аффекта, он не контролирует себя до конца, он в отчаянии, и, конечно, журналистам, зная психологию, не стоило такие вопросы задавать.

Матч с хорватами стал шоком и для футболистов. Но Карпин понял, что кое-кто прятался от того, чтобы не получить мяч, значит он знает слабые стороны игроков, знает, на кого можно рассчитывать в такой ситуации, а на кого — нет. Он получил бесценный опыт, который ему пригодится. Я считаю, что все закономерно, будем с напряжением ожидать мартовских игр», — цитирует Колоскова ТАСС.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12984387

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты