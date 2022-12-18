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Глушаков: «Был Пеле, был Марадона, а теперь будет Месси! На долгие годы!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков подвел итоги чемпионата мира-2022 и финального матча между сборными Аргентины и Франции.

«Был Пеле, был Марадона, а теперь будет Месси! На долгие годы!

P. S. Надеюсь, что ты хранишь мою футболку», — написал Глушаков в соцести.

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), который прошел в ноябре 2017 года в Москве.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира и в третий раз завоевала трофей.

Денис Глушаков
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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