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18 декабря, 21:20

«Барселона» поздравила Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Пост «Барселоны» в честь Месси после финала ЧМ-2022.
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«Барселона» поздравила бывшего нападающего каталонской команды Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре.

Сегодня, 18 декабря форвард в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира.

«Барселона» выложила фотоколлаж с изображением кубка мира и двумя фото Месси — в майке сборной Аргентины и в форме каталонцев.

«Лионель Андрес Месси Куччиттини — чемпион мира!» — говорится в публикации.

Пост «Барселоны» в честь Месси после финала ЧМ-2022.
Пост «Барселоны» в честь Месси после финала ЧМ-2022.

35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу. В 2014 году он доходил до финала со сборной Аргентины, тогда его команда проиграла Германии (0:1 доп. вр.).

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