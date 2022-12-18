ЧМ-2022 в Катаре стал самым результативным чемпионатом мира в истории

Чемпионат мира-2022, который 18 декабря завершился в Катаре, стал самым результативным чемпионатом мира в истории футбола.

На ЧМ-2022 было забито 172 гола — это новый рекорд. На турнирах 1998 и 2014 годов было по 171 голу.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

В матче за третье место сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко.