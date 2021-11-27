Денис Глушаков: «Когда я играл в «Ахмате», меня можно было вызывать в сборную»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Краснодаром» (3:3) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ поделился мнением о своих перспективах в сборной России.

— Как отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной? Никак. Он же не сказал, что он уходит или еще что-то. Просто сказал, что думает. Каждый человек может думать. Надо принимать обдуманное решение. Я не писал ему.

— Кажется, что этот человек не должен сомневаться, а если сомневается, то не должен этого показывать.

— Это для вас так. Это вы так считаете, что-то непонятное раздуваете. Он ничего особенного не сказал, чтобы придираться. Каждый человек перед важным выбором подумает. Это нормально, жизненная ситуация.

— Что думаешь о Польше?

— Хорошая сборная. Много футболистов, которые играют в Европе. Боевая команда, интересно будет. Что сейчас говорить? Впереди отпуск, потом подготовка. Сейчас тяжело что-то говорить и обсуждать. После отдыха будем уже разговаривать, кто в каком состоянии, Валерий Георгиевич прекрасно знает, как команды готовятся, тренировочный процесс изучает.

— Кудряшов сказал, что для него ЧМ- мечта. Что это для тебя?

— Для каждого футболиста попасть на ЧМ — мечта. Не каждый футболист может попасть в сборную, тем более, на чемпионат мира.

— После 18-го года верил, что будет еще шанс сыграть на ЧМ? Просто математически тебе уже много лет.

— Конечно. Вы ж математически считаете мои рывки, спринты, беговую работу. В «Ахмате» она была такая же, можно было также вызвать в сборную, не хуже был бы. В «Ахмате» я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже 8 голов было. Не знаю, почему тут заговорили об этом.

В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 Россия дома сыграет с Польшей. В случае победы в финале россияне на своем поле сыграют с победителями пары Швеция — Чехия.

(Георгий Скобликов, Севастиан Терлецкий)