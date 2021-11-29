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Гальярдо может возглавить сборную Уругвая

05:57
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Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может покинуть клуб, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, на 45-летнего аргентинца претендует сборная Уругвая. Федерация футбола страны начала переговоры со специалистом. Сообщается, что контракт может быть рассчитан до 2024 года.

Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Под его руководством команда стала чемпионом Аргентины, трехкратным обладателем Кубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

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Сергей Разин все материалы автора
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