Гальярдо может возглавить сборную Уругвая

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может покинуть клуб, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, на 45-летнего аргентинца претендует сборная Уругвая. Федерация футбола страны начала переговоры со специалистом. Сообщается, что контракт может быть рассчитан до 2024 года.

Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Под его руководством команда стала чемпионом Аргентины, трехкратным обладателем Кубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.