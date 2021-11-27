Глушаков прокомментировал результат жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил результат жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022 года для сборной России.
— Как оценишь жеребьевку стыковых матчей для сборной России?
— Что сейчас говорить? Группа равная. Все мысли, наверно, сейчас будут только о поляках. Время покажет, его еще много. Во-первых, еще сборы, посмотрим, кто как подготовится. Думаю, надо, чтобы каждый из ребят включил профессионала и готовился к этому важному матчу, — сказал Глушаков.
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 Россия дома сыграет с Польшей. В случае победы в финале россияне на своем поле сыграют с победителями пары Швеция — Чехия.
(Георгий Скобликов, Севастиан Терлецкий)
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