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Сборная России сыграет с Кипром в форме красного цвета

13:30
Футболисты сборной России. Фото Reuters
Футболисты сборной России. Фото Reuters
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Сборная России определилась с комплектом формы на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

Полевые игроки российской команды выйдут на поле в красных футболках, вратарь сыграет в футболке зеленого цвета.

Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 играх.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры