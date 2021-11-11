Сборная России сыграет с Кипром в форме красного цвета
13:30
Сборная России определилась с комплектом формы на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.
Полевые игроки российской команды выйдут на поле в красных футболках, вратарь сыграет в футболке зеленого цвета.
С Кипром — в красном ?#РоссияКипр ??? pic.twitter.com/5MdWjDhbac— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 играх.
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