Сборная России сыграет с Кипром в форме красного цвета

Сборная России определилась с комплектом формы на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

Полевые игроки российской команды выйдут на поле в красных футболках, вратарь сыграет в футболке зеленого цвета.

Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 играх.