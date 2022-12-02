Швайнштайгер раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал бундестим после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Матч с Коста-Рикой? Это было очень-очень плохо. У нас есть только один игрок в обороне, который играет на высоком уровне. И это Антонио Рюдигер. Остальные играют на нормальном уровне для бундеслиги. Мы должны вернуться к хорошей защите», — цитирует «Басти» ARD.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е ЧМ-2022, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.